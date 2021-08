Covid: aiuti anticrisi, concessi primi 250 bonus partite Iva

E' stata formalizzata la concessione ai primi 250 beneficiari del contributo a fondo perduto destinato alle imprese e ai titolari di Partita Iva nell'ambito degli aiuti anti-crisi Covid attivati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. L'ammontare di questa prima tranche di bonus è di 2.866.150 euro. Le procedure di liquidazione saranno avviate nei prossimi giorni. In totale le domande convalidate sono 3720 per un importo richiesto di 31.738.600 di euro. "Nel frattempo - annuncia l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Berschy - si stanno affinando le procedure per poter avviare entro la data prevista di lunedì 30 agosto il contributo agli investimenti, che rappresenta una misura importante e altrettanto attesa dal nostro sistema produttivo".