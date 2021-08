Ad Aosta Conferenza nazionale Fondazioni di comunità

Il 23 e 24 settembre Aosta ospiterà la quarta edizione della Conferenza nazionale delle Fondazioni di Comunità, promossa da Assifero (Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici). Lo comunica la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, che organizza l'evento. "Si tratta di un appuntamento importante - si legge in una nota - che riunisce i rappresentanti delle fondazioni di comunità italiane e coloro che supportano e i portatori d'interesse verso il mondo della filantropia comunitaria".

Il programma, in via di definizione, prevede incontri, conferenze interattive e tavoli di lavoro dedicati a specifiche tematiche. "Le due giornate - spiega il Presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, Pietro Passerin d'Entrèves - sono organizzate con l'obiettivo di promuovere le interazioni, la circolarità delle informazioni, lo scambio di conoscenze, relazioni di fiducia e partenariati, la costruzione di capacità individuali e collettive e alterneranno momenti di workshop, sessioni per addetti ai lavori e sessioni pubbliche".