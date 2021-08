Covid: fondi per aiuti a famiglie VdA già terminati

I fondi stanziati dalla Regione per gli aiuti anti-crisi Covid destinati alle famiglie sono terminati in poco più di una settimana e le ulteriori domande che stanno pervenendo non trovano attualmente copertura finanziaria. Gli aiuti, che potevano contare su un fondo di 3 milioni di euro, sono stati attivati lo scorso 2 agosto e già dopo ventiquattr'ore avevano ricevuto 773 domande, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro richiesti.

La quota totale si è esaurita all'inizio della scorsa settimana con 1493 domande e venerdì la giunta ha proceduto a stanziare ulteriori 210 mila euro che serviranno a coprire altre circa 150 domande già in coda di attesa. In mancanza di ulteriori rifinanziamenti le domande sospese senza possibilità di essere esaudite restano circa 250. Come spiegato l'assessore alle Politiche sociali Roberto Barmasse, l'ipotesi di nuovi stanziamenti sarà vincolata ad una relazione su chi siano i percettori e come i fondi siano stati distribuiti finora: "Bisogna capire se le difficoltà delle persone che hanno chiesto il contributo siano contingenti, legate alla crisi Covid, o invece strutturali".