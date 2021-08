Prende servizio nuovo commissario Usl VdA

Il nuovo commissario dell'azienda Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, ha preso servizio.

Uberti ha incontrato il direttore amministrativo Massimo Ottonello, che dopo le dimissioni di Angelo Pescarmona ha ricoperto l'incarico di direttore generale con funzioni temporanee, e il direttore sanitario Guido Giardini, annunciando che procederà alla conferma di entrambi nei rispettivi incarichi.

Massimo Uberti, laureato in Medicina e Chirurgia, è specializzato in statistica medica ed epidemiologia presso l'Università di Pavia. È stato direttore generale della Asl To5 per due mandati, dal 2015 al 2021, ha svolto incarichi di direzione sanitaria ospedaliera, di direzione di strutture di Area territoriale e di gestione delle risorse umane in Asl piemontesi.