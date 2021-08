Ferragosto, controllate 655 persone e 60 esercizi commerciali

Durante i servizi predisposti per il Ferragosto, lo scorso fine settimana, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato complessivamente 655 persone e 60 esercizi commerciali. Per quanto riguarda le misure anti-Covid, compresa quella del Green pass, non sono state fatte sanzioni.

Nello specifico, i militari delle fiamme gialle, tra sabato e domenica, hanno controllato 55 persone e 20 esercizi commerciali. Nei due giorni sono uscite in strada 14 pattuglie, 35 i militari impiegati. Al traforo del Gran San Bernardo, i militari hanno fermato tre giovani che sono stati travati in possesso complessivamente di 30 grammi di droghe leggere. Per tutti e tre è scattata una sanzione amministrativa oltre al sequestrato della droga.

I carabinieri, invece, hanno effettuato 60 servizi su tutto il territorio, impiegando 130 militari. Controllati 40 esercizi commerciali, oltre a 500 veicoli e 600 persone. I miliari hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza, fatto 10 contravvenzioni al codice della strada e ritirato sei patenti e sequestrato 15 grammi di hashish.