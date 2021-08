Estate: oltre 15.000 presenze a GiocAosta 2021

Con oltre 15.000 presenze si è chiusa l'edizione 2021 di GiocAosta, evento diffuso che ha coinvolto tutto il capoluogo valdostano per quattro giorni. Una manifestazione "festosa e ordinata, affollata ma non assembrata" come scrivono gli organizzatori. Oltre 300 i volontari che hanno contribuito al successo dell'evento, che è testimoniato dai numeri registrati: la sola ludoteca ha totalizzato oltre 3.500 prestiti di giochi in scatola, con un incremento del 30% rispetto al 2020; il numero di partecipanti alle attività su iscrizione ha superato quota 2.100 (360 per la caccia al tesoro, 200 per i tornei di giochi da tavolo, 170 per i giochi investigativi, 150 per l'escape room, 150 per il percorso anti-superstizione del Cicap, 140 per i giochi nei musei, 100 per i giochi di ruolo).

"Il pubblico - aggiungono gli organizzatori di Aosta Iacta Est - ha rispettato le poche regole concordate, dando vita a uno spazio collettivo capace di regolarsi e di non rinunciare all'incontro senza infrangere le norme. Ciò che non smette di stupirci è l'atmosfera che nei giorni di giocAosta si crea in città: intorno alle centinaia di magliette gialle si genera un sentimento collettivo di disponibilità e accoglienza, che anno dopo anno continua a meravigliarci. Crediamo che giocAosta sia diventata un patrimonio della nostra comunità, e un progetto pronto a crescere ancora".