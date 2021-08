'Ndrangheta: consigliere assolto rivela, ho tentato suicidio

(ANSA) - AOSTA, 14 AGO - "Dopo due settimane" di reclusione "ho provato ad uccidermi. Ho preparato una treccia col lenzuolo, ho visto che reggeva e mi sono detto: durante la notte mi appendo. Perché non aveva più senso la mia vita". Lo ha rivelato al quotidiano Il Dubbio l'ex consigliere regionale della Valle d'Aosta Marco Sorbara, coinvolto nell'inchiesta Geenna sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Arrestato il 23 gennaio 2019, è stato assolto in appello lo scorso 19 luglio "perché il fatto non sussiste" dopo che in primo grado - il 16 settembre 2020 - era stato condannato a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Sorbara racconta che quello non è stato l'unico momento in cui ha pensato al suicidio. "Quando ho sentito di essere stato condannato a 10 anni e 600 mila euro di risarcimento sono uscito, sono tornato a casa e una volta aperta la porta ho tirato dritto verso il balcone: ero deciso a buttarmi di sotto.

Abitiamo ad un quarto piano basso, sotto c'è l'erba e per l'ennesima volta il pensiero è andato a mia madre, che ha 80 anni, e mi sono fermato. Mi sono detto: ma se mi butto e rimango paraplegico? Sarebbe stato un ulteriore peso sulla mia famiglia, per quello non l'ho fatto".

"Per un innocente anche un'ora in più in carcere è devastante - racconta -. Ho sentito fisicamente quella violenza e ancora oggi sento il bisogno di farmi la doccia per togliermi quella sensazione di dosso". L'inchiesta Geenna ha portato, in secondo grado, a 11 condanne nel processo con rito abbreviato e 4 in quello con rito ordinario, oltre a causare il commissariamento del Comune valdostano di Saint-Pierre. (ANSA).