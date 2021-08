Furti in albergo, un tentativo anche ad Antey-St-André

(ANSA) - AOSTA, 14 AGO - Tentativo di furto, la notte scorsa, in un albergo di Antey-Saint-André, località turistica valdostana situata nella stessa vallata di Cervinia, dove i ladri avevano preso di mira alcuni hotel nella notte tra mercoledì e giovedì. Nella struttura, il "La Grolla" che sorge nella frazione Filey di Antey, sono stati evidenziati segni di effrazione ma i malintenzionati non sono riusciti ad introdursi all'interno. I carabinieri di Cervinia e quelli della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent stanno effettuando i rilievi.

A Cervinia i ladri si erano introdotti in quattro alberghi riuscendo a portare via le cassettine di sicurezza in tre casi e incontrando invece l'addetto alla sicurezza nel quarto hotel, da cui si erano dati alla fuga. Gli investigatori sono, per il momento, molto prudenti nell'ipotizzare un collegamento con i furti avvenuti a Cervinia, mancando elementi che indichino che si possa trattare delle stesse persone. (ANSA).