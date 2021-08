Sanità: Fdi attacca, assessore Barmasse non adeguato

"Considerato il periodo di prova dell'incarico di governo ampiamente scaduto e gravemente insufficiente per sua conclamata incapacità politica e amministrativa, nell'evidenziare queste nuove lacune e iniziative inopportune che si aggiungono alle pregresse avvenute nell'ambito del suo assessorato ( furbetti del vaccino, assunzioni parentali interinali, mancata attuazione presidio epidemiologico ex Legge Regionale 8/2020), ribadiamo la nostra convinzione che il dottor Barmasse non sia adeguato a ricoprire il ruolo di assessore alla Sanità". Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia aggiungendo: "Non ci stupiamo neanche più che le forze presenti in Consiglio Valle, in particolare quelle di opposizione solo nominale, non giungano alle stesse nostre conclusioni e che trovino solo convergenza per organizzare un consiglio straordinario di protesta istituzionale per le recenti sentenze della Corte dei Conti".