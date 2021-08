Notte nella bufera per due alpinisti a 4.700 metri di quota

Hanno trascorso la notte scorsa bloccati al colle Mayor, sulla via dell'Innominata (massiccio del Monte Bianco), a 4.700 metri di quota, in mezzo alla bufera. Protagonisti dell'avventura due alpinisti, un uomo e una donna, provenienti dalla Repubblica Ceca. I soccorsi sono stati rallentati dal forte vento in quota che ha impedito a lungo all'elicottero di raggiungere la loro posizione. Entrambi sono in discrete condizioni fisiche dopo la notte all'addiaccio. Sfruttando un breve miglioramento delle condizioni meteo, il Soccorso alpino valdostano è riuscito a recuperare l'uomo con l'elicottero e a trasportarlo all'ospedale di Aosta. La compagna di cordata invece è stata accompagnata per un tratto della discesa a valle da una guida alpina e poi recuperata con l'elicottero.