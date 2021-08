I vigili del fuoco stanno operando per un incendio appartamento sulla collina di Chatillon, in frazione Cretadonaz. Da quanto si è appreso le fiamme sono sotto controllo e nessuno è rimasto ferito. Nella notte, sono stati 12 gli interventi dei vigili del fuoco per le chiamate a seguito del forte temporale. Sono intervenuti soprattutto per alberi caduti in strada.