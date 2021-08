Furbetti reddito cittadinanza, 11 denunce in Valle d'Aosta

I carabinieri di Aosta hanno denunciato undici persone per indebita percezione del "reddito di cittadinanza". Iniziata tre mesi fa, l'indagine (tutt'ora in corso) "ha permesso di individuare al momento 11 soggetti, tutti italiani, che per ottenere il beneficio economico previsto dalla Legge 26/2019 hanno fornito false dichiarazioni, documenti attestanti cose non vere, oppure omesso informazioni dovute" fanno sapere dall'Arma. L'attività sta interessando oltre 2500 posizioni.