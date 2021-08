In Valle d'Aosta è 'moderato' il rischio Covid-19. Lo rivela il report settimanale del Ministero della Salute e dell' Istituto Superiore di Sanità. L'indice Rt puntuale è 1,26, i nuovi casi positivi registrati nell'ultima settimana sono stati 79, i contagiati ogni 100.000 residenti sono 63,76, 12 i focolai segnalati. La percentuale di tamponi risultati positivi sale al 4%. L'occupazione di posti letto in ospedale da parte di pazienti Covid, infine, è del 4% (0% in terapia intensiva).