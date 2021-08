Regione, riunione straordinaria su autonomia Consiglio Valle

Il Consiglio Valle tornerà a riunirsi in seduta straordinaria per affrontare il tema dell'autonomia, delle funzioni e del ruolo dell'Assemblea valdostana. La convocazione della riunione - che si svolgerà ad inizio settembre (la data non è ancora stata fissata) - è stata concordata dalle forze politiche presenti nell'assise regionale dopo la sentenza della Corte dei Conti sul finanziamento del Casinò de la Vallée. Sono sei gli attuali consiglieri regionali che sono stati condannati a 'pesanti' risarcimenti (da 2,4 milioni a quasi 600.000 euro) e ora rischiano di dover lasciare l'incarico se non verseranno le rispettive somme alla Regione, considerata parte lesa.