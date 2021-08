Paga rider con banconote false, denunciato

La polizia ha denunciato un turista italiano di 19 anni, F.F., per spendita di banconote false e truffa. L'uomo è accusato di aver pagato in tre occasioni il pasto da asporto con soldi risultati falsi. A sporgere denuncia era stato lo stesso rider che gli aveva consegnato la cena. La vittima ha raccontato alla polizia di essere stato pagato in tre occasioni con banconote da 50 euro risultate poi false. La polizia ha perquisito la stanza d'albergo dove soggiornava il ragazzo e ha sequestrato altre banconote da 50 euro risultate false.