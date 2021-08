Furti nei cantieri, tre denunciati

Per furto in concorso, aggravato e continuato la polizia ha denunciato a piede libero tre uomini di origine romena ritenuti responsabili di diversi episodi di furto in cantiere avvenuti recentemente ad Aosta. "Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori della Squadra Mobile - spiegano in Questura - di ricondurre i citati episodi criminosi ad un collaudato sodalizio che agiva impossessandosi furtivamente del materiale edile da cantieri della Plaine, lo riposizionava in un altro deposito, mediante l'impiego di un mezzo pesante, e poi lo rivendeva sul mercato romeno con notevole profitto, anche in considerazione dell'attuale difficoltà di approvvigionamento da parte delle aziende del settore". In particolare oggetto dei furti erano ponteggi. La refurtiva è stato restituita alle aziende vittime dei furti.