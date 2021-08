Regione: Pd, non è il momento di crisi al buio

"Non è questo il momento di crisi al buio, soprattutto di fronte da un lato ai rischi di ripresa della pandemia e dall'altro all'occasione positiva che tutte le Regioni stanno affrontando offerta dal Pnrr. Non si sta insieme a qualunque costo, è vero, ma l'importante, per noi, è che il costo non ricada sui cittadini della Valle d'Aosta". Lo scrive, in una nota, il commissario del partito Democratico della Valle d'Aosta, Umberto D'Ottavio, commentando la situazione politica regionale.

"E' evidente a tutti - prosegue - che la sentenza della Corte dei Conti entra con forza nel dibattito, già vivace, sulla situazione politica della Regione Valle d'Aosta.

L'occasione della pausa estiva può permettere una riflessione più distesa e di prospettiva, comunque entro la ripresa di settembre. Il Pd vuole contribuire ad una soluzione positiva e lo farà dando il suo contributo politico e programmatico. Lo farà in autonomia e in collaborazione con le componenti del Pcp, attraverso gli eletti che fanno riferimento al nostro partito, con l'obiettivo di rilanciare la maggioranza consiliare".