Green pass: in Vda scontro tra Fratelli d'Italia e Lega

Sulla certificazione verde è scontro in Valle d'Aosta tra Fratelli d'Italia e Lega. Secondo il coordinatore regionale di FdI Alberto Zucchi "più che fuori da ogni logica è esilarante" l'interrogazione depositata in Consiglio Valle dal Carroccio per avere ""chiarimenti sulla verifica del green pass da parte degli esercenti privati". Per Zucchi si tratta di una "iniziativa di un partito in evidente sofferenza bipolare, componente il 'governo dei migliori' nazionale che contesta le modalità applicative di una norma che i suoi ministri hanno votato".

L'interrogazione presentata dalla Lega VdA chiede alla giunta regionale di replicare quanto già realizzato dalla Regione Piemonte, ovvero interrogare il Garante nazionale della Privacy sull'attribuzione di funzioni tipiche dei pubblici ufficiali ai gestori privati in relazione alla titolarità di identificare i propri clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità e contesta quelli che definisce "gli esercenti sceriffi".