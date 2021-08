Covid, scattano aiuti regionali per guide alpine valdostane

Dal 16 agosto e fino al 30 settembre le guide alpine valdostane possono chiedere la concessioni degli aiuti a loro dedicati nell'ambito delle misure regionali anti-crisi Covid. La Giunta regionale ha dato il via libera alle disposizioni attuative del provvedimento previsto dalla legge regionale 15/2021. L'aiuto consiste in un contributo una tantum a fondo perduto di 4.000 euro di cui possono beneficiare le guide alpine residenti in Valle d'Aosta e regolarmente iscritte nell'albo professionale regionale alla data del 30 aprile 2021 e in quella di presentazione della domanda. I beneficiari devono inoltre essere titolari di partita Iva con attività prevalente indicata con il codice Ateco 93.19.92 e non aver conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, superiore a 20 mila euro. Le risorse messe a disposizione per questa misura ammontano a un totale di 600 mila euro.