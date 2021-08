Cade in crepaccio, grave alpinista

Numerosi gli interventi in montagna portati a termine in giornata dalle guide del Soccorso alpino valdostano. Tra questi il recupero di un alpinista tedesco, ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta: è caduto in un crepaccio sulla Dent D'Hérens. Un altro alpinista è stato recuperato sul massiccio del Monte Bianco, sulla Aiguille Noire: scivolato procurandosi un trauma cranico. Due gli interventi sul Cervino: il primo per recuperare due alpinisti rimasti bloccati sulla scala di Jordan mentre erano in fase di discesa in corda doppia (entrambi sono illesi); il secondo riguarda una ragazza di nazionalità ceca, di 25 anni, che si è fratturata una gamba a seguito di una caduta.