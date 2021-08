Alpinisti bloccati su M. Bianco, in corso recupero

Sono in corso da parte delle guide del soccorso alpino valdostano le operazioni di recupero di due alpinisti stranieri rimasti bloccati sul col Emile Rey, nel massiccio del Monte Bianco, a 4 mila metri di quota. A causa del forte vento, ieri l'elicottero del soccorso alpino non è riuscito a raggiungere i due alpinisti nonostante i molti tentativi. In aiuto era intervenuto anche l'elicottero della gendarmerie di Chamonix. Questa mattina una squadra di soccorritori ha raggiunto via terra i due alpinisti per riaccompagnarli a valle. Per tutta la notte le guide alpine sono rimaste in contatto con i due uomini, che hanno riferito di essere provati dal freddo.