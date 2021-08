Sci, Cervinia apre stagione invernale il 16 ottobre

La stagione dello sci ai piedi del Cervino inizierà il 16 ottobre e proseguirà fino al primo maggio 2022. Lo ha comunicato la Cervino spa, società che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio. "Come da tradizione - si legge in una nota - Breuil-Cervinia è la prima stazione della Valle d'Aosta ad inaugurare la stagione invernale e sarà l'ultima a chiudere".

A Valtournenche gli impianti saranno invece aperti dal 20 novembre al 18 aprile, a Torgnon e Chamois verranno aperti durante il week end del 27-28 novembre, dal 4 all'8 dicembre, l'11 e il 12 dicembre e tutti i giorni dal 18 dicembre al 3 aprile 2021.

"La Cervino spa, come anche tutte le altre stazioni di sci dell'arco alpino, auspica di ricevere al più presto informazioni chiare e definitive - si legge ancora - in merito alle condizioni di apertura dei propri impianti. L'avvio della stagione è alle porte e il settore dello sci è in fermento; i nostri comprensori, ampi e sicuri, sono pronti ad accogliere nuovamente i tantissimi appassionati della neve e della montagna".