Covid, al via gli aiuti per le aziende che investono

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni per i contributi alle spese di investimento nell'ambito degli aiuti anti-crisi Covid. A disposizione un totale di 13 milioni di euro.

La misura, una tantum a fondo perduto, è finalizzata alla parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, in particolare di: attività turistico-ricettive e commerciali, proprietari o gestori di rifugi alpini, imprese industriali e artigianali e imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta.

Possono accedere agli aiuti anche lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita Iva, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, unicamente per investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione. I contributi sono concessi anche per investimenti non ultimati, a condizione che al momento della presentazione della domanda sia già stato effettuato e pagato almeno il 20 per cento degli stessi e che il richiedente si impegni a ultimarli entro un anno dalla data di presentazione della domanda. Ammesse le spese di investimento sostenute dal primo giugno al 29 ottobre 2021 con un limite minimo di spesa complessiva di 3.000 euro e un massimo di 250 mila a seconda del fatturato del richiedente. Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle 14 di lunedì 30 agosto tramite il portale telematico della Regione.