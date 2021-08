Maltempo: rientra allarme a Courmayeur, riaperta Val Ferret

(ANSA) - AOSTA, 08 AGO - E' stata riaperta la Val Ferret, che era stata chiusa per l'allerta maltempo. Le strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Fondazione Montagna Sicura non hanno rilevato criticità nei valori monitorati per l'evoluzione dinamica del ghiacciaio di Planpincieux. Sono dunque state revocate le misure di sicurezza scattate ieri pomeriggio, con la riapertura al traffico pedonale e veicolare della strada per Planpincieux nel tratto intersezione Meyen - Planpincieux (bivio strada alternativa Montitta) e della strada per Rochefort.

La Val Ferret è nuovamente accessibile attraverso la strada comunale per Planpincieux e raggiungibile con i mezzi pubblici da La Palud, mentre a Courmayeur procede la normale attività turistica. (ANSA).