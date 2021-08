Maltempo: allerta meteo Courmayeur, chiusa strada Val Ferret

(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - Le forti piogge previste nelle prossime ore sulla Val d'Aosta portano al livello 4, il più alto, il rischio che il ghiacciaio Planpincieaux crolli a valle dal massiccio del Monte Bianco. Alla luce del report della Fondazione Montagna Sicura, che monitora il ghiacciaio, per questo motivo il Comune di Courmayeur ha temporaneamente chiuso le strade per Planpincieux e per Rochefort in Val Ferret, che la scorsa estate era stata evacuata alcuni giorni per timore di crolli. "Sul restante territorio di Courmayeur - precisa il Comune - tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente". (ANSA).