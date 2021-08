Foire d'Eté 2021, poggio e Covid non fermano visitatori

(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - "Un bilancio positivo, sia in termini di numero di visitatori sia per il rispetto delle regole di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19". E' questo il commento dell'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy dopo la conclusione della 52/a edizione della Foire d'Eté, svoltasi oggi nelle vie del centro di Aosta e in parte condizionata dalla pioggia che è iniziata a scendere nel primo pomeriggio.

La manifestazione, versione estiva della millenaria Fiera di Sant'Orso e che nel 2020 era saltata a causa della pandemia, è tornata quest'anno con una serie di misure di sicurezza. Stime sul numero di persone venute a vedere le opere dei 414 artigiani espositori Bertschy non ne fa: "L'unico dato disponibile, significativo dal punto di vista statistico, è quello relativo agli ingressi nel padiglione in piazza Chanoux, ad Aosta, che ospita l'Atelier des Métiers", ovvero la mostra dedicata a 41 artigiani professionisti. "Malgrado il filtro del controllo del Green Pass e della temperatura - dice Bertschy - sono state 2.169 le persone entrate a visitare le opere. Gli altri sistemi di rilevazione utilizzati nelle vie del centro avevano lo scopo di stimare il grado di assembramento". (ANSA).