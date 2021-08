Estate: VdA, lavori Anas sospesi per ridurre disagi traffico

Cantieri Anas sospesi in Valle d'Aosta per contenere i disagi del traffico nel periodo di massimo afflusso turistico. Lo fa sapere l'assessore alle Opere pubbliche Carlo Marzi riportando la decisione comunicata dalla stessa Anas alla Regione. Nei giorni scorsi il presidente della giunta Erik Lavevaz aveva inviato alla struttura territoriale Piemonte-Valle d'Aosta della società una lettera in cui aveva evidenziato la necessità di mitigare i problemi alla circolazione viaria legati ai lavori in corso, in particolare nelle arterie principali.

Secondo quanto fatto sapere da Anas, la sospensione delle lavorazioni o comunque l'esecuzione di interventi non interferenti con la circolazione nei cantieri sulle strade statali 26 della Valle d'Aosta e 27 del Gran San Bernardo è stata disposta a partire da oggi e progressivamente durante le settimane centrali di agosto. Resteranno attivi solo i cantieri inamovibili la cui dismissione potrebbe costituire, allo stato attuale dei lavori, un pericolo per la sicurezza dell'utenza in transito.