Cinema: documentario su sherpa vince Cervino Cinemountain

(ANSA) - CERVINIA, 07 AGO - "The Wall of Shadow" di Eliza Kubarska ha vinto il Grand Prix des Festivals - l'"Oscar" dei film di montagna - al Cervino Cinemountain filmfestival. Il riconoscimento è riservato ai film già premiati nei principali festival di settore provenienti dal circuito dell'International Alliance for Mountain Film.

Il documentario "stravolge la struttura narrativa del film di spedizione spostando il punto di vista del racconto verso una famiglia di sherpa, capovolgendo ogni romantica idealizzazione dei conquistatori delle vette".

Il Premio Montagne d'Italia come miglior film italiano è stato assegnato a "Sogni di grande nord" che vede protagonista lo scrittore Paolo Cognetti: "Un percorso originale sulle orme Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di 'Into the Wild', un viaggio letterario ed emozionante dalle Alpi all'Alaska".

Tra gli altri riconoscimenti, premio Montagnes du Monde a "Entre fuego y aqua" di Viviana Gomez Echeverry e Anton Wenzel, premio Montagne "tout-court" per il miglior cortometraggio a Harria herria di Dimegaz, premio Cai per il miglior film di alpinismo, arrampicata, esplorazione a "A thousand way to kiss the ground" di Henna Taylo, premio Sony per la migliore fotografia a "My upside down world" di Elena Goatelli e Angel Esteban. (ANSA).