Trovato vivo il turista disperso a Gaby

E' stato avvistato sotto un balzo roccioso a pochi metri dal paese il turista piemontese di 73 anni disperso da ieri sera nella zona di Gaby. L'elicottero del soccorso alpino lo ha recuperato. Da quanto si è appreso l'anziano è in buone condizioni di salute. A dare l'allarme è stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con il genitore. E' scattato il piano di ricerca della protezione civile valdostana che coinvolge le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il 118 e il Soccorso alpino.