Green Pass: baristi Aosta, da oggi siamo anche sceriffi

''Da oggi dobbiamo anche fare gli sceriffi rischiando così di perdere ancora lavoro''. E' questa la frase più ricorrente tra i baristi del centro storico di Aosta, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove normative sul Green Pass per i luoghi al chiuso, tra cui bar e ristoranti.

''Questo nuovo ruolo di sceriffi - commenta Enzo Gullone del bar Romae - mi dà un po' d'ansia. Saremo ligi, chiederemo il Green Pass come prevede la legge, ma sono molte le incongruenze. Ora speriamo che questo sia l'ultima restrizione per una categoria come la nostra che è già stata penalizzata abbastanza".

Preoccupazione è espressa anche da Ugo Pellicano, del Caffé Nero a Metà: ''Siamo preoccupati, non so come faremo a fare i controlli. Oggi si sono seduti tutti fuori, ma quando sarà brutto tempo le cose cambieranno''.

I dehors del centro sono pieni, tutti a fare colazione all'aperto. Nessuno ai tavoli interni, solo qualche cliente al bancone. Ma tutti con passaporto verde in tasca. Per Ivana del bar Franca ''è una situazione troppo difficile da gestire, ci servirebbe una persona che si dedica solo questo. E non possiamo permettercelo. Abbiamo già difficoltà ad andare avanti con il personale attuale''. Anche per Salvatore Righero del bar Beautiful l'entrata in vigore del 'passaporto verde' non sarà di facile gestione: ''Questa mattina sono stati tutti fuori, tranne due mie clienti che sono entratema hanno il certificato.

Mi sono scaricato anche l'applicazione, ma dover chiedere anche i documenti non è semplice, e soprattutto non dovrebbe essere compito nostro''.