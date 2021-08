Giovane e qualificato, è ritratto nuovo emigrante valdostano

Giovane e altamente qualificato,: è il ritratto del nuovo emigrante valdostano che ha lasciato la sua regione d'origine per cercare lavoro e difficilmente fa rientro. A tratteggiare la figura è la ricercatrice Michela Ceccarelli, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della 45/a Rencontre valdotaine, in programma il 22 agosto ad Arnad.

"Dopo l'emigrazione del secolo scorso - spiega Ceccarelli - il fenomeno è tornato da alcuni decenni, in maniera preoccupante.

E' complesso e in continua crescita". Dei 6.900 valdostani residenti all'estero il 22% ha tra i 18 e i 34 anni e la stessa percentuale tra i 35 e i 49 anni. "Emigrano soprattutto i giovani adulti - prosegue Ceccarelli - e vanno in tutto il mondo. I paesi preferiti sono la Francia, la Svizzera e il Regno Unito. Si tratta di un'emigrazione fluida, non legata ad una rete preesistente all'estero".