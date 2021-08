Gérard, stagione turistica estiva stenta a decollare

"Questa è una stagione anomala. L'anno scorso i numeri erano molto migliori. La gente, a quanto pare, è tornata a ragionare su viaggi non solo in Italia e la montagna non è più presa d'assalto come è accaduto l'estate scorsa". Il presidente dell'associazione albergatori valdostani, Filippo Gérard, traccia un primo bilancio e in vista del Ferragosto imminente resta prudente: "Il meteo non ci sta aiutando. Diciamo che stiamo vivendo una media-buona stagione che comunque stenta a decollare". Tra i fattori condizionanti anche la questione green pass: "La sua introduzione all'ultimo momento ha aggiunto ulteriori difficoltà, è innegabile. Qualche prenotazione è saltata, seppur rimpiazzata rapidamente".

Gérard, piuttosto, guarda ai mesi prossimi: "Bisognerà vedere cosa succederà a settembre e in autunno, ma il pensiero è soprattutto all'inverno. Noi - dice il presidente Adava - auspichiamo certezza nelle linee guida. All'introduzione del green pass deve corrispondere la concessione di un ritorno alla normalità. Questo significa che se l'accesso a determinati servizi sarà esclusivo per i vaccinati, bisognerà loro concedere regole meno stringenti sul distanziamento e, specularmente, si dovrà permettere a impianti di risalita, ristoranti e spa l'occupazione a pieno regime dei posti disponibili. Mi pare se ne parlasse per i treni Frecciarossa, che ipotizzavano occupazione al 100 per cento con viaggiatori dotati di green pass: il discorso potrebbe essere ampliato". Gérard indica poi ancora un problema: "Per alcune nostre strutture, in Valle d'Aosta, la clientela russa in inverno è molto interessante. Ma il loro vaccino qui non viene riconosciuto. Spero si cerchi di risolvere la questione".