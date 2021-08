Assestamento bilancio, governo impugna legge Vda

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare dinanzi la Corte costituzionale la legge regionale 15/2021 "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023". Secondo il governo "talune disposizioni" eccedono lo Statuto di autonomia e "violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. m) e s), della Costituzione e si pongono in contrasto con il Codice di settore in materia paesaggistica".

Il presidente della Regione Erik Lavevaz dice che "ancora non abbiamo ricevuto la notifica da parte del Governo dell'impugnativa della legge 15/2021 e quindi al momento non ne conosciamo i dettagli e le motivazioni. Non appena li potremo esaminare faremo le nostre valutazioni" e sottolinea: "In base a quanto leggiamo dalle prime comunicazioni del Governo, l'iniziativa non sembra che possa intaccare l'impianto della legge di assestamento".