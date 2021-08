A Etétrad presentazione brano Welcome Refugees

Sarà presentato il 21 agosto, a partire dalle 21, andrà al Teatro romano di Aosta, il brano "Welcome Refugees" con il cantautore Alberto Visconti e il CoroMoro. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma di Etétrad Festival.

La performance sarà preceduta dall'esibizione dell'Orchestra Terra Madre e seguita dall'esibizione de L'Orage. Nell'occasione saranno presentati al pubblico anche il videoclip e il mini-documentario realizzati a bordo della nave a vela Aspra per il progetto Artatsea di Aspra Sail in collaborazione con Fronte del Borgo, la finestra della Scuola Holden aperta sul quartiere di Borgo Dora di Torino, e con Gaia Research Institute "La nave Aspra diventa, così, una sorta di palcoscenico sull'acqua, dove artisti e musicisti - accompagnati da registi, filmaker, fotografi - si esibiscono per testimoniare come il mare non conosca muri e confini a dividere le persone in movimento e di come la musica abbia il potere di unire e creare comunità" si legge in una nota.