Due alpinisti, di nazionalità francese e tedesca, sono rimasti feriti, questa mattina, sul monte Polluce, nel massiccio del Monte Rosa a 4.000 metri di quota. Stavano procedendo legati, quando sono scivolati per un centinaio di metri. La caduta è stata fermata grazie al fatto che la corda si è bloccata lungo uno sperone di roccia. I due sono stati recuperati delle guide del soccorso alpino valdostano e trasportati in elicottero all'ospedale regionale. Le loro condizioni non sono gravi.