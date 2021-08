Artigianato: eccellenze valdostane in mostra all'Atelier

Sono 41 gli artigiani professionisti ospiti dell'Atelier des Métiers, che è stato inaugurato oggi in piazza Chanoux ad Aosta. L'Atelier, vetrina delle imprese artigianali valdostane, mette in mostra le eccellenze della tradizione che vanno dai mobili in legno, agli oggetti per la casa, alle stufe in pietra. Senza dimenticare gli oggetti in ferro battuto, i tessuti in lana e canapa, e ancora opere in cuoio, ceramica e rame. Oltre a gioielli in oro e argento.

Atelier sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 20,30, fino all'8 agosto. Da domani, come impongono le nuove disposizioni anti-Covid19 per poter accedere al padiglione sarà necessario esibire il Green Pass. Appuntamento clou dell'estate aostana sarà la 52° edizione della Fiore d'Eté, che sarà inaugurata sabato 7 alla 10. Le vie del centro storico di Aosta ospiteranno, fino alle 18, 414 artigiani. Gli espositori proporranno le loro opere realizzate con diverse lavorazioni tradizionali. Per garantire le misure di prevenzione sanitarie anti-Covid sarà necessario indossare la mascherina, anche se all'aperto, e mantenere la distanza interpersonale oltre a evitare situazioni in cui si possono creare assembramenti.