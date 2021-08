Fotografia: concorso Cult21 su visioni società contemporanea

Far emergere le visioni della società contemporanea dei giovani artisti residenti in Italia: è quanto si propone il concorso fotografico "Cult21-Fotografare il mondo oggi", promosso nell'ambito della mostra 'The Families of Man' allestita al Museo archeologico regionale di Aosta fino al 10 ottobre 2021.

L'iniziativa punta a selezionare immagini inedite e a valorizzare nuovi talenti in ambito nazionale, trattando temi di forte attualità connessi alle sezioni della mostra.

Le immagini inviate devono essere inedite, in bianco e nero o a colori, e saranno valutate da una Giuria composta da esperti del settore della fotografia e della comunicazione visiva. Il concorso terminerà venerdì 12 novembre 2021 (le opere dovranno essere inviate tramite la scheda di partecipazione entro tale data). Le immagini vincitrici del contest fotografico saranno premiate in un evento pubblico e saranno oggetto di una mostra in Valle d'Aosta corredata da un catalogo con immagini e biografie degli autori. La partecipazione al concorso Cult21 è gratuita.

Per approfondimenti www.concorsocult.it e https://mostrathefamiliesofman.it.