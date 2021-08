Covid: Valle d'Aosta, tenere conto solo casi tra residenti

La Conferenza delle Regioni ha condiviso la proposta della Valle d'Aosta di emendare il disegno di legge di conversione in legge del Dl 105 del 23 luglio 2021 per modificare i criteri con cui viene valutata l'incidenza dei casi di Covid-19 per le regioni. "Chiediamo che nella valutazione - dichiara il Presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz - si tenga unicamente conto dei casi registrati tra la popolazione residente: il calcolo dell'incidenza sui 100.000 abitanti fa riferimento unicamente alla popolazione residente, che è molto diversa da quella fluttuante in un periodo turistico per una realtà come la Valle d'Aosta. Adesso ci aspettiamo che il Governo accolga questa istanza, che va a rimediare a un disequilibrio altrimenti insopportabile".