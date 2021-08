Socialità e sicurezza, arriva la 13/a edizione di GiocAosta

Socialità e sicurezza sono le parole chiave della 13/a edizione di GiocAosta, la festa del gioco in programma nel capoluogo valdostano coinvolgendo 300 volontari.

La manifestazione si svolgerà dal 12 al 15 agosto. L'obiettivo è "coniugare le esigenze della sicurezza con quelle di ritrovare spazi di socialità e scoperta, a lungo compressi dall'emergenza pandemica".

Per l'edizione 2021 si punta a giocare con la scaramanzia dove "fortuna e sfortuna sono al centro di una narrazione che si intreccia con l'immaginario del gioco e della buona/cattiva sorte: ecco che l'evento diventa un'iniziativa coraggiosa ma non incosciente".

"Cuore' di GiocAosta sarà la ludoteca di 25.000 metri quadrati allestita in piazza Chanoux dove saranno a disposizione oltre 1.800 giochi in scatola. La manifestazione interesserà anche alcuni spazi monumentali e luoghi simbolici della città, dall'Università della Valle d'Aosta al Criptoportico forense, dalla Collegiata di Sant'Orso all'Area Megalitica, e molti altri. Per quanto riguarda le attività proposte ci saranno l''escape room', la caccia al tesoro notturna (venerdì e sabato), tornei di enigmistica e di carte, l'osservazione del cielo notturno, il Giro d'Italia di ciclotappo, le gare di puzzle, il gioco inclusivo, freccette e giochi di scacchiera, robotica educativa, videogiochi, e molto altro.

La manifestazione si svolgerà per la quasi totalità all'aperto, in spazi contingentati e distanziati. Negli spazi chiusi sarà richiesto il 'green pass' (convertibile in un bracciale). La partecipazione a gran parte delle attività è gratuita (per gli eventi speciali è richiesta la prenotazione).

"Dopo l'edizione 'ridotta' dell'anno scorso - ha commentato Joel Gerbore, presidente di Aosta Iacta Est che organizza la manifestazione - quest'anno partiamo molto carichi. Il nostro è un progetto collettivo con una rete estesa ai partner". Per Samuele Tedesco, assessore comunale di Aosta, "tra tutte le manifestazione della città GiocAosta è quella che più rappresenta il senso di comunità".