Covid: aiuti a famiglie, in 24 ore presentate 773 domande

A 24 ore dall'avvio delle misure anti-crisi Covid in Valle d'Aosta destinate alle famiglie, sono state complessivamente 773 le domande presentate per un totale di 1.508.200 euro richiesti. Lo ha comunicato l'assessorato regionale alla sanità e politiche sociali. "Dato l'elevato numero di domande giunte nelle ultime 24 ore - commenta l'Assessore Roberto Barmasse - esprimo soddisfazione per il buon funzionamento della piattaforma che sta consentendo a numerose famiglie di ottenere attraverso una procedura semplificata un sostegno importante in un momento di difficoltà".

Tutte le domande possono essere inoltrate fino al 29 ottobre tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte, anche da un soggetto delegato dal beneficiario. Per accedervi è necessaria un'identità digitale Spid, Cns e Cie.