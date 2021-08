Mostre: Segnate trame, installazioni di Daniela Evangelisti

Dall'8 agosto al 30 settembre la maison Bruil di Introd ospiterà la mostra "Segnate Trame-forme misconosciute di arte tessile femminile", ovvero cinque installazioni di Daniela Evangelisti. "Un' esposizione - si legge nella presentazione - per dare valore, visibilità, considerazione alle tele lavorate dalle donne in passato. Quelle trame, creativamente reinterpretate, sono attualizzate e traghettate dall' artista al presente. L'uso di fili spessi e di 'materiali contrastanti', che si intrecciano agli orditi dei tessuti originali, indica da un lato la forza femminile espressa e sottesa che, come un fil-rouge, accompagna da sempre e probabilmente continuerà ad accompagnare l'operato delle donne, dall'altro, l'inserzione di nuove forme e rilievi potenzia il legame tra il presente e il passato e attribuisce valore all'ereditarietà". Le tele esposte "veicolano pertanto l'attenzione che potrebbe essere riservata all'inestimabile lavoro svolto dalle donne in passato".