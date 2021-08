Covid: focolaio tra giovani rientrati da vacanza in Vda

Sono oltre un centinaio le persone finite in isolamento a seguito di un focolaio di coronavirus sviluppatosi a Modigliana, piccolo comune del Forlivese, fra una quarantina di giovani al rientro da un viaggio parrocchiale in Valle d'Aosta. I ragazzi, tutti minorenni, hanno viaggiato in pullman insieme e al rientro hanno avuto contatti con parenti e amici facendo così salire a 131 le persone in isolamento fiduciario. "La situazione non va sottovalutata" per il sindaco della cittadina romagnola, Jader Dardi. I casi positivi sarebbero non gravi e in prevalenza asintomatici.