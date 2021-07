Montagna, falsa guida arrestata in Francia

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Si spacciava per accompagnatrice di media montagna senza avere il necessario diploma rilasciato dallo Stato francese: con quest'accusa una personal trainer è stata arrestata dalla gendarmeria di Chamonix (Francia). La donna - riportano i media d'Oltralpe - stava effettuando con dei clienti il Tour du Mont Blanc, un itinerario escursionistico attorno al massiccio del Monte Bianco, tra Francia, Italia e Svizzera.

E' stata fermata giovedì 29 luglio e quindi ascoltata dagli investigatori. Rimessa in libertà, è stata denunciata alla procura di Bonneville. Rischia un anno di carcere o 15 mila euro di multa.

Dopo alcune segnalazioni, i gendarmi hanno verificato che la personal trainer si faceva remunerare per accompagnare gli escursionisti in montagna e che non aveva la formazione richiesta. Gli investigatori sottolineano da un lato la concorrenza sleale della donna nei confronti degli operatori regolari, dall'altro le questioni di sicurezza, legate alla sua mancata formazione, per i clienti che accompagnava. (ANSA).