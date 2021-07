Maltempo: allerta gialla in Vda, temporali e possibili frane

Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica e per temporali forti e diffusi su tutto il territorio della Valle d'Aosta, valido dal primo pomeriggio.

"Un fronte freddo - si legge nel bollettino - attraversa la Valle d'Aosta, con fenomeni intensi tra questo pomeriggio e la prima parte della notte. Le precipitazioni potranno diventare anche forti, più probabilmente" in bassa Valle "e accompagnate da raffiche di vento anche intense; inoltre non si escludono locali grandinate".

Saranno quindi possibili "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari".

Per domenica l'ufficio meteo regionale prevede un cielo "molto nuvoloso o coperto al mattino a Nord-Ovest con precipitazioni residue sui confini esteri, aperture sempre più ampie altrove, fino a cielo prevalentemente soleggiato nei settori centrali e meridionali". Le temperature sono attese in ribasso: lo zero termico scenderà da 3.900 metri a 2.900-3.300 metri.