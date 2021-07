Green pass: 'liberi di scegliere', in 200 protestano ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Circa 200 persone manifestano ad Aosta al grido di 'Liberi di scegliere', 'No al Green pass' e 'Libertà'. Il corteo, partito da piazza Chanoux, ha raggiunto l'Arco di Augusto. Sui cartelli figurano slogan come 'Il Green pass è discriminatorio' e 'Sì ai vaccini, no all'all'obbligo'.

L'iniziativa è stata lanciata sui social in diverse piazze italiane.

La partecipazione è più che dimezzata rispetto all'analoga protesta che si era svolta sabato scorso, quando erano scesi in piazza in 500. (ANSA).