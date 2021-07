Covid, salgono a 60 i positivi attuali in Valle d'Aosta

Sale a 60 il numero degli attuali positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Rispetto a 48 ore fa, emerge dal bollettino diffuso dall'amministrazione regionale, sono stati rilevati dieci nuovi contagiati - a fronte di 296 individui sottoposti a tampone - e una sola persona è guarita.

In isolamento domiciliare si trovano in 59.

C'è un solo ricoverato all'ospedale regionale Parini: è un missionario ottantenne, positivo al rientro dal Senegal, che si trova in area medica. Restano 473 i decessi dall'inizio della pandemia.