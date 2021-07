Covid: accesso a Foire d'Eté senza Green Pass

Green Pass obbligatorio per entrare all'Atelier des Métiers ma accesso libero alla Foire d'Eté.

L'assessorato dello Sviluppo economico fa sapere che non servirà il possesso della certificazione verde Covid-19 per visitare la manifestazione estiva dell'artigianato tipico valdostano in programma nelle vie del centro di Aosta sabato 7 agosto dalle 10 alle 18.

A partire dal 6 agosto la verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata solo nei confronti di coloro che accederanno al padiglione dell'Atelier des Métiers, area espositiva dedicata agli artigiani professionisti aperto dal 5 all'8 agosto, "in quanto - si legge in una nota - presenta una vera e propria natura fieristica nell'ambito della manifestazione".