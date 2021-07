Bovino precipita da elicottero, intervento vigili del fuoco

(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - Doveva essere trasportato dall'alpeggio fino alla stalla a valle per poter essere visitato in via urgente da un veterinario. Così un bovino è stato appeso a un elicottero, ma - hanno ricostruito i vigili del fuoco - l'imbrago ha avuto un problema e l'animale è precipitato nel vuoto per decine di metri, finendo nel torrente Ayasse.

I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 29 luglio, a Pontboset. I vigili del fuoco intervenuti sul posto si sono occupati del recupero della carcassa dell'animale. L'intervento, reso difficoltoso dalla natura impervia della zona, è durato dalle 9 di stamane fino alle 15. (ANSA).