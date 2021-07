Alpinista morto assiderato sul Monte Bianco

Un alpinista è morto sul versante francese del Monte Bianco, a quota 4.000 metri, probabilmente a causa di un'ipotermia. L'uomo, di nazionalità francese, ha dato l'allarme la notte scorsa. A causa della scarsa visibilità era in difficoltà ed è stato costretto a fermarsi, mentre procedeva in discesa lungo la via dei Grands Mulets.

Il maltempo ha ritardato i soccorsi. E' stato raggiunto via terra dai gendarmi di Chamonix (Francia) alle prime luci dell'alba, ma era già in arresto cardiaco. Il corpo è stato recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano, intervenuto si richiesta della gendarmeria, e portato a Chamonix.