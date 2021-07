Uberti commissario Usl Vda, 150 giorni per trovare un direttore

La giunta regionale ha nominato Massimo Uberti commissario dell'Usl della Valle d'Aosta.

Sostituirà il facente funzioni Marco Ottonello (direttore sanitario) e prenderà servizio dal prossimo 16 agosto.

L'esecutivo ha inoltre dato il via libera all'avviso pubblico per l'aggiornamento della rosa dei candidati alla nomina di direttore generale dell'azienda sanitaria (approvata con provvedimento dirigenziale il 18 dicembre 2020). Al termine della procedura - stabilito in 150 giorni - la giunta potrà procedere alla nomina di un nuovo direttore generale tra gli idonei.

Uberti fino è stato direttore generale dell'Asl To5 fino al maggio scorso, quando ha passato il testimone ad Angelo Pescarmona, fino a quel momento alla guida dell'Usl della Valle d'Aosta. Il nuovo commissario è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in statistica medica ed epidemiologia presso l'Università di Pavia. Ha svolto altri incarichi di direzione di strutture di governo della sanità territoriale, oltre che in ambito di direzione sanitaria ospedaliera e di gestione delle risorse umane, e risulta inserito nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario regionale.

"Ritengo che questa nomina di alto profilo - dichiara l'assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse - seppur di durata temporanea rappresenti un'importante occasione per l'Azienda Usl della Valle d'Aosta che, in questa fase di emergenza epidemiologica ancora in essere, è chiamata a operare su più fronti e a riorganizzare i servizi quasi quotidianamente per dare risposte ai bisogni di assistenza dei cittadini. Questo periodo necessita di una direzione strategica al completo e di professionalità di grande esperienza".